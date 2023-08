Mercato Barça: Xavi annonce le départ de Dembélé pour le PSG

En conférence de presse, ce mercredi matin, l’entraîneur du FC Barcelone Xavi a confirmé le départ d’Ousmane Dembélé. L’international français va rejoindre le PSG dans les prochaines heures.

Ce qui a démarré comme une simple rumeur il y a quelques jours est désormais acté. Ousmane Dembélé va bel et bien quitter le FC Barcelone. Il va rejoindre le PSG qui lui a fait une offre attrayante. La nouvelle a été confirmée par l’entraîneur du FC Barcelone, ce mercredi, en conférence de presse après la victoire de son équipe contre le Milan AC (1-0) en amical. Une rencontre à laquelle n’a d’ailleurs pas participé Ousmane Dembélé.

«Il nous a dit qu’il voulait partir, qu’il avait une proposition du PSG. C’est une décision personnelle, je me sens mal parce qu’on s’est bien occupé de lui, mais il a cette proposition et c’est pourquoi je ne l’ai pas fait jouer. C’est la loi du marché, nous ne pouvons pas rivaliser avec cette proposition, elle est hors de notre portée, et je lui souhaite tout le bonheur du monde parce qu’il nous a beaucoup donné.», a-t-il déclaré, rapporté par Sport.

Il a ajouté très amer : «un peu déçu, oui, mais il nous a dit qu’il avait parlé avec Luis Enrique et avec Nasser Al-Khelaïfi et qu’il n’y avait aucun moyen de le convaincre.» Le départ d’Ousmane Dembélé pour le PSG ne fait donc plus aucun doute. Il ne reste donc plus qu’à attendre que les derniers détails soient réglés pour que les pensionnaires du Parc des Princes annoncent officiellement leur recrue.

Un gros coup de force réalisé tout de même par Nasser Al Khelaïfi et sa direction. De son côté, le Barça va devoir vite trouver un remplaçant pour l’un de ses meilleurs attaquants.

