Mercato Barça: vers un départ de Jules Koundé?

Selon plusieurs médias espagnols, Jules Koundé aurait fait savoir à la direction du FC Barcelone qu’il était prêt à plier bagage si le club recevait une offre importante. L’international Français en aurait assez d’évoluer au poste de latéral droit.

Va-t-on assister à un départ surprise de Jules Koundé du FC Barcelone cet été? La possibilité existe désormais selon de multiples sources proches du club catalan, notamment Sport, Mundo Deportivo, Relevo et le journaliste Gerard Romero. Selon ces derniers, le défenseur français aurait exprimé en interne son malaise quant à son poste de latéral droit et serait ouvert à des offres de départ, à condition que toutes les parties trouvent un accord satisfaisant.

Cette décision aurait déjà été communiquée à son entraîneur Xavi, ce qui aurait surpris le staff technique étant donné que Koundé a participé à presque tous les matchs pour lesquels il était disponible. Il semblerait que si une offre conséquente, estimée à plus de 90 millions d’euros selon AS, venait à être présentée, le FC Barcelone puisse se résoudre à se déparer de son défenseur dès cet été.

Jules Koundé, qui préfère évoluer en tant que défenseur central, ne se sent pas à l’aise dans le rôle de latéral et redoute de devoir continuer à jouer à ce poste la saison prochaine. Actuellement, la charnière centrale du Barça est composée d’Araújo, incontestable, et de Christensen. Le Français est également conscient qu’avec l’arrivée d’Íñigo Martínez, il sera difficile de se frayer une place en défense centrale, alors même qu’il aspire à jouer à ce poste. Affaire à suivre…

