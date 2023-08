Mercato Barça: Pedri répond à la rumeur PSG

Dans un entretien accordé à La Vanguardia, Pedri a répondu aux rumeurs sur un intérêt du PSG à son égard. Le prodige espagnol ne compte pas quitter la Catalogne.

Selon de récentes informations, le PSG serait intéressé par le prodige du FC Barcelone Pedri. Sur demande du nouvel entraîneur Luis Enrique, le PSG aurait activé la piste menant au milieu de terrain. Interrogé sur le sujet par La Vanguardia, le principal intéressé ne compte pas quitter la Catalogne.

« Je ne suis pas au courant des offres, ce sont mes représentants qui s’en occupent. Je me concentre sur ce qui me concerne, à savoir m’entraîner, jouer et profiter. Il faudrait qu’il se passe beaucoup de choses pour que je quitte ce club, il faudrait vraiment que je me sente très mal et dégoûté. Je pense que c’est improbable. Le Barça est le club de mes rêves et je veux rester encore longtemps.« , a déclaré le maître à jouer barcelonais.

Selon les informations de Mundo Deportivo, la pépite des Blaugranas a récemment prolongé jusqu’en 2026 avec une clause d’un milliard. Une piste à oublier donc pour le PSG. Pedro González López, plus connu sous le nom de Pedri ou El Maestro, est né le 25 novembre 2002 à Tegueste, une localité des îles Canaries en Espagne. Il s’est distingué en tant que footballeur international espagnol, occupant le rôle de milieu relayeur au sein du FC Barcelone.

Au cours de l’Euro 2020, qui s’est déroulé à l’été 2021, Pedri s’est démarqué en étant élu meilleur jeune joueur de la compétition. Malgré son jeune âge, seulement 18 ans à l’époque, il a également été sélectionné dans l’équipe-type du tournoi. Quelques mois plus tard, il a ajouté à son palmarès le prestigieux trophée du Golden Boy ainsi que le trophée Kopa.

