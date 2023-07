Mercato Barça: la Juventus revient à la charge pour Franck Kessié

-Publicité-

La Juventus va dégainer une nouvelle offre pour le milieu de terrain du Barça, Franck Kessié, annoncé sur le départ cet été.

L’avenir de Franck Kessié au FC Barcelone reste incertain. Bien que Xavi Hernandez l’ait intégré dans l’effectif pour la tournée de présaison aux États-Unis, le joueur a été prévenu qu’il aurait moins de temps de jeu s’il reste. Malgré cela, son départ reste d’actualité, et la Juventus semble très intéressée à l’avoir dans ses rangs.

Bien que les Bianconeri aient échoué dans leurs tentatives de conclure un transfert avec option d’achat pour Kessié, ils ne perdent pas espoir. Ils préparent désormais une nouvelle offre plus séduisante pour les Catalans, qui pourraient inclure Federico Chiesa dans l’échange. Le jeune attaquant italien est poussé vers la sortie suite à l’arrivée de Timothy Weah et les retours de Moise Kean et Arkadiusz Milik.

Le rôle de l’agent de Chiesa pourrait être déterminant pour débloquer le transfert de Kessié, car il gère également les intérêts de Marco Alonso, qui avait rejoint le Barça en provenance de Chelsea. La Juventus est prête à tout pour faire de Kessié un renfort majeur pour son milieu de terrain.

