Mercato Barça: 08 joueurs poussés vers la sortie

Selon les Informations rapportées par Footmercato, le FC Barcelone veut dégraisser son effectif pour pouvoir avancer lors de ce mercato. Huit joueurs de l’effectif sont ainsi poussés vers la sortie avec notamment Franck Kessié.

Le FC Barcelone connaît un mercato très calme. Le club a recruté Ilkay Gundogan et Iñigo Martínez, mais doit encore dégraisser son effectif pour les inscrire ou même pour s’offrir d’autres joueurs. Et l’équipe entraînée par Xavi sait déjà de quels éléments elle veut se débarrasser et huit joueurs sont concernés.

Parmi les joueurs barcelonais disponibles sur le marché des transferts, on retrouve Clément Lenglet et Sergino Dest, qui ont une cote assez élevée, mais qui refroidissent leurs prétendants à cause de leurs salaires conséquents. Franck Kessié, quant à lui, possède une bonne valeur marchande, et le Barça est conscient qu’il pourrait récupérer une importante somme d’argent en le vendant. Les Espagnols Ferran Torres et Eric Garcia, décevant depuis leurs arrivées, sont également poussés vers la sortie.

Enfin, on retrouve les jeunes Alex Collado, Pablo Torre et Nico Gonzalez, trois éléments du centre de formation blaugrana qui ne semblent pas avoir leur place dans l’équipe première pour la saison prochaine. Ils pourraient donc être prêtés. Ces départs potentiels seraient bénéfiques sur le plan financier pour le Barça, sans avoir de conséquences majeures sur le plan sportif. Surtout, le champion en titre de la Liga pourra bouger un peu plus sur le mercato dans le sens des arrivées.

