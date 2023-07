Mercato Arsenal: Granit Xhaka file au Bayer Leverkusen

-Publicité-

Arsenal a confirmé le départ de son joueur Granit Xhaka qui a signé pour cinq ans avec le Bayer Leverkusen, soit jusqu’en 2028.

Après sept années de bons et loyaux services en Angleterre, Granit Xhaka retourne en Allemagne. Le milieu de terrain suisse quitte Arsenal pour le Bayer Leverkusen où il a signé pour cinq saisons avec le club sociétaire de la Bundesliga. L’opération a coûté 25 millions d’euros à l’écurie allemande.

Un nouveau défi pour l’ancien joueur de Borussia Mönchengladbach appelé à faire ses preuves dans un championnat qu’il connait très bien. « Je connais la Bundesliga sur le bout des doigts et je l’ai toujours observée depuis Londres. Le Bayer 04 est un club avec une histoire impressionnante et des objectifs ambitieux », a réagi Xhaka avant d’ajouter : « Mais surtout, je le vois comme un club avec un grand avenir. Les discussions avec les responsables ont été énormément motivantes. On est ambitieux et on veut réaliser quelque chose – je me réjouis beaucoup des années à venir.«

- Publicité-

De son côté, Arsenal perd son capitaine, arrivé chez les Gunners en 2016. Mais le club londonien peut se consoler avec le transfert de Kai Havertz en provenance de Chelsea, et les arrivées très prochaines de Declan Rice et Jurriën Timber que la presse anglaise annonce imminentes.

Articles similaires