Mercato: après Sadio Mané, l’Arabie Saoudite sur les traces de Mohamed Salah

L’Arabie Saoudite n’a pas fini de faire ses emplettes à Liverpool, malgré les arrivées de Jordan Henderson ou encore de Fabinho. Le géant saoudien d’Al Ittihad veut s’attaquer au buteur des Reds, Mohamed Salah.

L’avenir de Mohamed Salah au sein de Liverpool suscite les interrogations. Buteur contre Bournemouth (3-1) à Anfield lors de la 2e journée de Premier League, l’international égyptien (88 sélections, 49 buts) se retrouve au centre de rumeurs de plus en plus persistantes en provenance d’Arabie saoudite. En effet, le club d’Al-Ittihad, où évolue désormais Karim Benzema, N’Golo Kanté et son désormais ancien coéquipier Fabinho, ferait des démarches intensives pour attirer le Pharaon dans ses filets.

C’est ce que rapporte le média KingFut. Selon cette source, Mohamed Salah aurait donné son aval à Al-Ittihad pour entamer des discussions avec Liverpool, ouvrant ainsi la voie à un éventuel transfert. Une opportunité que le club de Djeddah pourrait bien saisir. D’après Arriyadiyah, l’écurie du golfe serait prêt à formuler une offre de 60 millions de livres (environ 70 M€) au club de la Mersey pour le virevoltant ailier et proposer à ce dernier un salaire de 180 M₤ (près de 210 M€) étalé sur deux saisons.

Autre bonne nouvelle pour les pensionnaires de la Saudi Pro League, l’état-major de Liverpool ne semblerait pas opposer à la vente du joueur de 31 ans, dont le contrat s’achève en juin 2025. C’est du moins ce que révèle le journaliste saoudien réputé, Waleed Al Farraj. Cependant, un obstacle se dresse peut-être sur le chemin des dirigeants saoudiens : l’entraîneur Jürgen Klopp. Ce dernier pourrait se montrer peu enclin à laisser partir son atout offensif majeur.

Un duo Benzema-Salah?

Malgré tout, l’enthousiasme règne chez Al-Ittihad. D’autant plus que l’ailier portugais Jota, récemment arrivé en provenance du Celtic Glasgow, pourrait déjà être sacrifié pour laisser la place à Salah. De quoi fait déjà rêver les fans qui y voient bientôt la naissance du duo Benzema-Salah.

« Mohamed Salah sera un joueur d’Al-Ittihad, si Dieu le veut. Il y a 75 % de chances que Salah rejoigne Al-Ittihad. J’ai entendu dire que Jota ne resterait pas dans l’équipe. Oui, le club a dépensé 30 millions d’euros pour lui, mais il s’est avéré qu’il ne répondait pas aux attentes actuellement. Les intérêts d’Al-Ittihad priment avant tout. Je suis ravi d’avoir Karim Benzema en tant qu’avant-centre, mais il a besoin de coéquipiers offensifs de classe mondiale à ses côtés », a confié Mohammed Noor, légende d’Al-Ittihad, lors d’une interview récente. Affaire à suivre….

