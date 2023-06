Mercato: après l’échec Messi, l’Arabie Saoudite fonce sur Neymar

-Publicité-

Après l’échec Lionel Messi, finalement parti à l’Inter Miami en MLS, l’Arabie Saoudite a jeté son dévolu sur Neymar qu’elle compte recruter au prochain mercato estival, selon les informations de CBS et RMC Sport.

Neymar sera-t-il parisien la saison prochaine? Indésirable au PSG, l’attaquant brésilien est placé sur la liste des transferts par ses dirigeants qui cherchent à lui trouver une porte de sortie. Alors qu’un nouveau point de chute en Europe semble improbable pour la star auriverde en raison des exigences salariales du joueur de 31 ans, la solution pourrait venir de l’Arabie Saoudite.

Selon les informations de CBS confirmées par RMC Sport, l’ancien joueur du FC Barcelone est dans le viseur de plusieurs clubs saoudiens. Des émissaires du pays du golfe persique ont fait le déplacement en France pour rencontrer l’entourage du milieu de terrain offensif et lui présenter une offre. Et d’après les deux sources, les dirigeants saoudiens seraient prêts à toutes les folies pour s’offrir le fantasque attaquant brésilien. On parle d’une indemnité de transfert estimée à 45 millions d’euros, un montant supérieur à la valeur estimée du joueur par l’observatoire du football CIES (30 millions d’euros). De plus, l’Auriverde devrait également toucher un salaire annuel équivalent à celui de Cristiano Ronaldo avec Al Nassr, soit 200 millions d’euros par an.

Reste désormais à savoir si Neymar serait intéressé par cette destination non européenne, qui lui fermerait ses chances de remporter la Ligue des champions à nouveau. Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2027, le Brésilien a récemment ouvert la porte à un départ du club parisien, où il est arrivé en 2017 contre 222 millions d’euros, se sentant moins apprécié dans la capitale française.

