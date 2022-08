Mercato: annoncé au Barça, Bernardo Silva sort du silence

L’attaquant de Manchester City, Bernardo Silva, a réagi aux rumeurs l’envoyant cet été au Barça. Et l’international portugais a préféré entretenir le mystère sur son avenir.

Partira? Partira pas? Bernardo Silva est toujours indécis à propos de son avenir à Manchester City, alors que l’attaquant portugais est annoncé sur le départ cet été. La presse tant anglaise qu’espagnole envoie régulièrement l’ancien monégasque au Barça où son profil plairait énormément aux dirigeants Blaugranas. Le média catalan Sport révèle même que le club culé a déjà trouvé un accord avec le Lusitanien pour un transfert du quadruple champion d’Angleterre, sous contrat avec les Skyblues jusqu’en juin 2025.

Face à ses rumeurs qui se font de plus en plus insistance, Bernardo Silva a décidé de briser le silence. Non pas pour confirmer ou infirmer son départ de Manchester City durant ce mercato estival, mais pour entretenir davantage le mystère sur son avenir.

« J’ai toujours dit que j’étais heureux ici, mais je n’ai aucune idée de ce qui va se passer. Nous verrons, honnêtement. Ma relation avec le club est très honnête. J’ai été ouvert avec eux et ils savent ce que je veux. Si je reste, je suis très heureux, et je respecterai toujours ce club et donnerai le meilleur de moi-même. Sinon, c’est le football et nous verrons bien ce qui se passe », a déclaré Bernardo Silva, dans un entretien accordé à ESPN.

« C’est un grand club, et ils ne veulent pas de joueurs qui ne sont pas heureux au club. Ils disent toujours à chacun d’entre nous que si vous n’êtes pas heureux, vous pouvez partir. Bien sûr, ils sont dans les affaires et ils veulent la bonne somme d’argent pour nous laisser partir, mais personnellement c’est une relation avec le club qui est très respectueuse. Ils ont toujours été honnêtes avec moi et j’ai toujours été honnête avec eux. Comme je l’ai dit, je respecterai toujours ma relation avec Man City, avec les fans, avec le personnel, avec mes coéquipiers, donc quoi qu’il arrive, cela se passera d’une manière très respectueuse », a-t-il ajouté.

Une sortie qui semble toutefois dire que le joueur n’est pas contre un départ au Barça cet été, à condition bien sûr que les dirigeants catalans remplissent les exigences financières du club anglais. On parle d’un montant de 80 millions d’euros que devraient débourser les vice-champions en titre de Liga pour s’attacher les services de la star portugaise.