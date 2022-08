Mercato: annoncé au Barça, Bernado Silva va rester à Manchester City

Selon les informations de The Athletic, Bernardo Silva a finalement décidé de rester une année de plus à Manchester City.

Pour renforcer son milieu de terrain, le FC Barcelone a fait de Bernardo Silva sa priorité lors de ce mercato estival. La presse anglaise avait même annoncé récemment que le portugais avait déjà donné son accord pour rejoindre l’effectif de Xavi. Mais le milieu Lisboète va finalement rester à Manchester City. En effet, The Athletic affirme que Silva est prêt à rester une année de plus avec les Sky Blues. Pour cause, le club mancunien demande 100 millions d’euros pour laisser partir son joueur, une somme bien trop élevée pour le Barça, au vu de sa situation économique.

Le média anglais précise que Bernardo Silva, qui voulait se rapprocher de sa famille au Portugal, a demandé à sa direction de le libérer en cas de bonnes propositions de la part du FC Barcelone, mais le board mancunien n’a reçu aucune offre jusqu’ici pour son joueur. L’ancien monégasque se serait donc résolu à rester en Angleterre et pourrait même être ouvert pour une prolongation potentielle à l’Etihad Stadium. De son côté, l’entraîneur des Cityzens Pep Guardiola considère Bernardo Silva comme un joueur spécial et ne souhaite pas le perdre. C’est d’ailleurs la première fois que le technicien s’oppose au départ de l’un de ses joueurs, c’est dire l’importance du portugais aux yeux de son entraîneur.

Sur le banc lors des deux premiers matchs de Premier League, Bernardo Silva est entré à chaque fois en cours de jeu. La saison dernière, il avait participé à 50 rencontres toutes compétitions confondues avec Manchester City, pour 13 buts et sept passes décisives. Il avait d’ailleurs sublimé tout le monde, lors de la double confrontation de son équipe contre le Real Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions, malgré l’élimination des siens.