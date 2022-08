Mercato: annoncé à Marseille, Alexis Sanchez sort du silence

Ce mercredi soir, l’attaquant de l’Inter Alexi Sanchez a été interrogé par Sky Italia sur son avenir. L’international chilien, qui est constamment annoncé du côté de l’Olympique de Marseille, assure qu’il n’a pas encore décidé pour sa prochaine destination.

D’après les dernières informations de la presse italienne, Alexis Sanchez est en train de résilier son contrat avec l’Inter, pour pouvoir rejoindre l’Olympique de Marseille. Un accord aurait d’ailleurs été trouvé entre les représentants de l’attaquant et l’OM. Mais depuis l’apparition de ces rumeurs, l’ancien ailier du FC Barcelone est resté silencieux. Ce mercredi soir, à la sortie d’un restaurant, le joueur de l’Inter a été interrogé à propos de son avenir.

«Si c’est l’heure de dire au revoir ? Je n’ai pas encore décidé, il faut lui demander (en faisant référence à Felicevic, son agent). Je suis calme. À quel point je suis proche de partir de l’Inter et si je veux encore gagner ? Je veux toujours gagner, un lion c’est comme ça, j’attends toujours quelque chose de plus et je suis content. Je n’ai pas encore décidé. Si je veux dire quelque chose aux fans de l’Inter ? Pas encore, c’est encore tôt», a lâché l’ancien Gunner.

Mais la presse italienne n’en démord pas. Les médias transalpins sont catégoriques: après trois ans du côté des Nerazzurri, Alexis Sanchez est sur le départ. La saison dernière, il a inscrit 5 buts et délivré 3 passes décisives en 27 matches avec l’Inter Milan. En cas de concrétisation du dossier avec l’OM, il deviendrait le leader de l’attaque et bénéficierait de plus de temps de jeu, en plus de disputer la Ligue des Champions.