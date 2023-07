Mercato: Al Nassr s’invite dans le dossier André Onana

Dragué par les cadors européens dont Manchester United, André Onana attise également les convoitises du côté de l’Arabie Saoudite. Le club saoudien d’Al Nassr lorgnerait le gardien de but de l’Inter Milan, selon les informations de CBS.

Impériale dans ses cages, André Onana a réalisé une saison XXL où il a notamment atteint la finale de la Ligue des champions, perdue face à Manchester City. Une performance monstrueuse du gardien de but camerounais qui n’a laissé personne indifférente. Le portier de 27 ans a même reçu les éloges d’un certain Pep Guardiola, pourtant avare en compliment.

C’est donc logique que toute l’Europe s’est mise à sa trousse pour s’attacher ses services. Si Manchester United s’est montré intéressé par le Lion Indomptable ces dernières semaines, un autre club, tout aussi riche que les Diables Rouges, veulent faire chiper aux Mancuniens le joueur formé à l’académie Samuel Eto’o. Comptant déjà dans ses rangs un certain Cristiano Ronaldo et en attendant l’arrivée plus que probable de Roberto Firmino, Al Nassr rêve également de s’offrir l’ancien joueur d’Ajax Amsterdam.

Selon les informations de CBS, le club de l’Etat pétrolier aurait fait une offre « qui ne se refuse pas » à l’ancien international camerounais. Une offre qu’on imagine dépasser largement les 50 millions d’euros fixés par l’Inter Milan pour libérer son joueur, sous contrat avec les Nerazzurri jusqu’en 2027. Prévoyant, les vice-champions d’Arabie Saoudite ont déjà un plan en tête au cas où l’opération n’aboutirait pas.

Celui de recruter David De Gea, libre depuis le 1er juillet mais toujours en discussion pour prolonger à Manchester United. De leur côté, les Red Devils n’ont jusqu’ici fait aucune offre officielle pour Onana, selon le journaliste Fabrizio Romano. Une posture qu’ils pourraient regretter surtout qu’Al Nassr et ses pétrodollars sont aux aguets.

Quid d’André Onana?

Avec les Africains qui prennent tous la destination du golfe persique, André Onana pourrait aussi succomber aux charmes d’Al Nassr. Surtout qu’une signature du Camerounais dans le club de Cristiano Ronaldo rendrait le natif de Nkol Ngok riche, immensément riche, bien plus que ce que touche Kalidou Koulibaly qui voit qu’avec son contrat, sa famille est à jamais à l’abri du besoin.

Mais choisir cette voie viendrait à faire une croix sur l’aventure européenne de celui qui a été 3 fois champion des Pays-Bas (2019, 2021, 2022), 2 fois vainqueur de la Coupe des Pays-Bas (2019 et 2021), vainqueur de la Coupe d’Italie (2023)…Quitté le vieux continent à 27 ans alors qu’il n’a disputé qu’une seule saison avec un top club aurait comme un goût amer qui resterait.

