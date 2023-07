Mercato: Al-Nassr propose près de 50 milliards FCFA comme salaire à Sadio Mané

-Publicité-

Indésirable au Bayern Munich où on lui a clairement montré la porte de sortie, Sadio Mané se fait désirer en Arabie Saoudite, où Al Nassr est prêt à proposer plusieurs milliards de FCFA en salaire au Sénégalais pour le convaincre de signer.

« Nous sommes confrontés à une situation qui rend les choses très difficiles pour Sadio. Le joueur en est conscient. Sadio Mané a un contrat et souhaite rester. Et nous respectons cela. Mais c’est seulement le premier jour d’entraînement et beaucoup de choses peuvent se produire dans le football », a déclaré Thomas Tuchel sur le cas de son joueur qui ne serait plus dans les plans de l’entraineur bavarois selon la presse allemande.

Décevant pour sa première saison à Munich, l’attaquant sénégalais ne devrait pas poursuivre l’aventure avec le club de Munich. Ses dirigeants auraient même fixé le prix du joueur à 20 millions d’euros. Mais si le double Ballon d’Or africain viendrait à quitter l’Allemagne, il ne resterait pas très longtemps au chômage. Plusieurs clubs, principalement de l’Arabie Saoudite, se bousculent déjà pour faire signer le natif de Bambaly. Vice-champion de la Saudi Pro League, Al Nassr serait particulièrement très désireux de s’offrir les services du Lion de la Téranga. Les dirigeants de l’écurie de Riyad discuteraient déjà avec le Bayern Munich pour un probable transfert de l’ancien de Liverpool cet été.

- Publicité-

Selon les informations du journaliste Nico Schira, le club de Ronaldo aurait proposé à Sadio Mané, un contrat d’une valeur de 25 millions par an, pour trois saisons soit 49.126.793.355 Fcfa au total. Selon toujours le journaliste italien, le PDG du club saoudien Ahmed Al-Ghamdi, aurait rencontré l’agent de Sadio Mané dans la ville de Majorque en Espagne, afin de connaitre les attentes de Mané. Reste à savoir si le champion d’Afrique en titre va changer d’avis pour rejoindre la Saudi Pro League, ou il se fait désirer.

Articles similaires