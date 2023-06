Mercato: Al Nassr fonce sur l’ivoirien Seko Fofana

Selon les informations de Footmercato, Al Nassr a formulé une offre au RC Lens pour s’offrir le milieu de terrain ivoirien Sékou Fofana.

Auteur d’une grande saison du côté du le RC Lens, avec 9 buts et 6 passes décisives en 39 matches, Seko Fofana attise les convoitises de nombreux clubs européens, mais pas que. En effet, selon les dernières informations, l’Arabie saoudite s’intéresse aussi fortement au milieu de terrain ivoirien. Et c’est le club de Cristiano Ronaldo, Al Nassr, qui veut attirer le joueur lensois.

Selon les informations de footmercato, le deuxième de la dernière édition de la Saudi Pro League a même déjà formulé une offre très importante auprès du milieu de terrain ivoirien. Néanmoins, les deux clubs n’ont pas encore discuté d’un potentiel transfert comme l’a évoqué Lens dans un communiqué relayé par l’Equipe.

«le club confirme des échanges entre Al-Nassr et Seko Fofana/son entourage d’un côté. Et de l’autre entre Seko Fofana/son entourage et le Racing. Les échanges s’inscrivent dans la plus grande transparence, un respect mutuel et dans l’intérêt de toutes les parties prenantes.», a expliqué le club de Ligue 1.

Après avoir prolongé son contrat avec Lens jusqu’en juin 2025, Sekou Fofana se trouve maintenant face à une décision importante : choisir de participer à la Ligue des Champions avec le club où il s’est forgé une réputation sur la scène européenne au cours des deux dernières saisons, ou bien opter pour une opportunité très lucrative en Arabie saoudite.

