Mercato: accord trouvé entre Chelsea et le Barça pour Aubameyang

Selon les informations du site espagnol Relevo, Chelsea aurait trouvé un accord avec le Barça pour le transfert d’Aubameyang chez les Blues.

Annoncé avec instance du côté de Chelsea et confirmé par le principal intéressé qui a écarté Manchester United, l’autre club en course pour s’arracher le Gabonais, Pierre-Emerick Aubameyang est sur le point de s’engager avec les Blues. L’attaquant du Barça va en effet être libéré par son club qui a soufflé le chaud et le froid dans ce dossier. Selon les informations du média espagnol Relevo, les deux parties ont trouvé un accord pour le transfert du joueur de 33 ans.

Le Barça qui avait fixé le prix de transfert de son joueur à 25 millions d’euros a par la suite réclamé 30 millions avant de laisser partir le Gabonais. Les londoniens ont proposé de leur côté une offre de 18 millions d’euros + Marcos Alonso. Finalement, les deux clubs se sont entendus sur un montant de 22 M€ + 5 M€ de bonus, soit potentiellement 27 M€ au total.

Cette même source explique que le transfert est en très bonne voie et que l’optimisme est de mise en vue d’un bouclage total du dossier dans les prochaines heures.

Acuerdo 𝐁𝐚𝐫𝐜̧𝐚 – 𝐂𝐡𝐞𝐥𝐬𝐞𝐚 por Aubameyang.



📌 Ambos clubes tienen muy avanzado el traspaso del delantero, en una operación cercana a los 22M + 5M en variables.



📌 Hay optimismo en que se pueda cerrar en las próximas horas.@tjuanmarti 🤝 @albert_roge pic.twitter.com/2UySwLi2cu — Relevo (@relevo) August 22, 2022

Un contrat de trois ans

Chelsea s’est déjà entendu avec Aubameyang sur les prétentions salariales de l’ancien capitaine des Panthères. Selon le quotidien Sport, le Gabonais a accepté un contrat de trois ans avec les Blues, assorti d’un salaire supérieur à celui qu’il touche actuellement en Catalogne, à savoir 2,5 millions d’euros par an.

Arrivée libre en Catalogne à l’hiver dernier en provenance d’Arsenal, PEA a disputé 24 matchs sous le maillot barcelonais toutes compétitions confondues, pour 13 buts. Son départ devrait permettre au Barça d’inscrire Jules Koundé, transféré de Séville FC, auprès de la Liga et probablement alléger sa masse salariale.