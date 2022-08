Mercato: accord total entre le Real Madrid et Man United pour Casemiro

Le Real Madrid et Manchester United ont déjà trouvé un accord pour Casemiro, selon les informations rapportées par l’émission El Chiringuito ce vendredi. Le transfert devrait être finalisé avant la fin de cette journée.

Désormais, le doute n’est plus permis. Casemiro va bien rejoindre Manchester United cet été. D’ailleurs selon les informations d’El Chiringuito, le Real Madrid et les Red Devils sont déjà tombés d’accord sur les indemnités de transfert. Selon The Athletics, le club mancunien va débourser 70 M€, soit 60 M€ +10 M€ en bonus, pour s’offrir le milieu brésilien. De son côté, le Tank va signer un contrat de 4 ans (avec 1 en option) et toucher un salaire de 22 millions d’euros par an chez les Red Devils.

🤝"El acuerdo es TOTAL Y ABSOLUTO".https://t.co/uy59B6bUch pic.twitter.com/1zjajuKe0t — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 19, 2022

En conférence de presse d’avant match ce vendredi après-midi, Carlo Ancelotti a confirmé le départ de son joueur: « J’ai parlé avec lui ce matin. Il veut tenter un nouveau défi, une nouvelle opportunité. Le club le comprend pour ce qu’il a fait et pour la personne qu’il est. Il y a des négociations, rien n’est officiel, mais sa volonté de partir est claire (…) Je n’ai pas essayé de le convaincre. J’ai beaucoup parlé avec lui, je suis très confiant avec lui, il nous a beaucoup aidés. En écoutant sa volonté et son désir, il n’y a aucun moyen de revenir en arrière. Vous devez tenir compte de cela. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochaines heures, s’il reste ou non. »

La signature du joueur est attendue avant la fin de cette journée. D’ailleurs, Casemiro ne fait pas partie du groupe convoqué par Carlo Ancelotti pour affronter le Celta Vigo ce samedi, lors de la deuxième journée de Liga. La fin du trio magique Casemiro-Kroos-Modric qui aura tant fait rêver les supporters madrilènes. Pour rappel, les Red Devils veulent que le “Tank” soit présent dès lundi pour affronter Liverpool.