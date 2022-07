Mercato: accord entre l’AS Roma et Georginio Wijnaldum

Selon les informations de Foot Mercato ce vendredi, l’AS Roma est tombé d’accord avec Giorgio Wijnaldum pour une arrivée du néerlandais cet été. Les Romains doivent désormais s’entendre avec le PSG.

Déjà indésirable au PSG, seulement un an après son arrivée, Giorgio Wijnaldum est prêt à quitter le club parisien cet été pour s’assurer une place au Mondial 2022 avec la sélection néerlandaise. Et l’ancien milieu de Liverpool devrait rebondir en Italie du côté de la Roma. Foot Mercato annonce d’ailleurs, ce vendredi, qu’un accord a été trouvé entre les deux parties.

Désormais, la Louve doit s’entendre avec le PSG. Et là encore le média français explique que les deux parties devraient bientôt finaliser le deal. L’opération se présentera sous la forme d’un prêt et les deux clubs négocient actuellement le pourcentage de prise en charge du salaire. Le PSG souhaite que la Roma paie 60 % des émoluments du Néerlandais quand le club italien espère ne pas dépasser les 40% (le salaire de Wijnaldum est estimé à 9 M€ par an).

Un deal qui va arranger les deux clubs. En effet, le PSG va se séparer d’un indésirable, alors que de côté, l’AS Roma va accueillir un nouveau renfort de poids après avoir déjà signé Paulo Dybala, pour le plus grand bonheur de José Mourinho.