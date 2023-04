Mercato: accord entre Chelsea et Mauricio Pochettino

-Publicité-

D’après les informations des médias anglais ce mercredi, Chelsea et Mauricio Pochettino ont trouvé un accord pour que ce dernier devienne le nouvel entraîneur des Blues.

Mauricio Pochettino, l’ancien entraîneur du PSG et de Tottenham, sera celui qui prendra définitivement les rênes de Chelsea, annonçait AS en début de semaine. Les deux parties sont déjà en discussion avancée selon le média espagnol et il ne reste plus que quelques détails à régler, notamment en ce qui concerne le staff de l’entraîneur argentin. Une information confirmée ce mercredi par les médias anglais, tels que TalkSport, qui assurent qu’un accord verbal a été trouvé entre les deux parties.

Tout pourrait même être finalisé et officialisé d’ici la fin de la semaine. Mauricio Pochettino, âgé de 51 ans, va donc retrouver un banc, après son départ du Paris Saint-Germain à la fin de la saison dernière. Le technicien argentin a une bonne connaissance de la Premier League, ayant déjà entraîné des clubs anglais comme Southampton (2013/2014) et surtout Tottenham (2014-2019).

Mauricio Pochettino aura finalement la lourde tâche de redynamiser un club (11e de Premier League) qui semble en difficulté depuis le début de la saison et qui a été corrigé (6-1) par Newcastle le weekend dernier en championnat. Son expérience en tant qu’entraîneur de Tottenham, lui conférant une bonne connaissance du championnat anglais, devrait certainement l’aider à accomplir sa future mission, qui s’annonce éprouvante.

