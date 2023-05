Mercato: accord de principe entre le PSG et Lucas Hernandez

-Publicité-

Selon les informations du quotidien français L’Equipe ce jeudi matin, le PSG et Lucas Hernandez ont un accord de principe pour que le joueur du Bayern Munich rallie la capitale française cet été.

Selon une information relayée par le quotidien L’Équipe ce jeudi matin, Lucas Hernandez serait sur le point de quitter le Bayern Munich pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Un accord de principe a même été trouvé entre le joueur et le club francilien. Originaire de Marseille, Hernandez serait prêt à rallier la capitale française pour la prochaine saison. Cette nouvelle survient après l’interruption des discussions concernant une prolongation de contrat avec le Bayern Munich, suggérant ainsi une possible séparation à la fin de l’exercice en cours.

Recruté en 2019 en provenance de l’Atlético de Madrid pour un montant de 80 millions d’euros, Lucas Hernandez se retrouve actuellement à un an de la fin de son contrat. Cette situation lui confère une certaine marge de manœuvre pour négocier son départ. Le Paris Saint-Germain, en quête de renforts pour renforcer sa défense, serait donc sur le point de réaliser un coup intéressant en s’attachant les services du joueur international français.

Si cet accord se concrétise, Lucas Hernandez rejoindrait une équipe du PSG déjà riche en talents et visant des objectifs élevés sur la scène nationale, mais surtout européenne. Son expérience et sa polyvalence en tant que défenseur seraient un atout précieux pour l’entraîneur et ses coéquipiers. Les négociations finales entre les clubs et le joueur doivent encore avoir lieu, mais si tout se déroule comme prévu, le Paris Saint-Germain pourrait annoncer bientôt l’arrivée du joueur.

