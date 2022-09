Mercato: accord de principe entre le Barça et Chelsea pour Aubameyang

Selon la presse anglaise et espagnole, Chelsea et le FC Barcelone ont trouvé un accord pour le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais devrait bel et bien quitter la Catalogne seulement quelques mois après son arrivée.

Débarqué au FC Barcelone lors du mercato hivernal passé, après la rupture de son contrat avec Arsenal, Pierre Emerick Aubameyang est sur le point de retourner en Angleterre. A la recherche d’un attaquant depuis le départ en prêt de Romelu Lukaku à l’Inter Milan, Chelsea a jeté son dévolu sur le Gabonais. Et, après plusieurs semaines de négociations, les deux clubs ont trouvé un accord de principe selon les médias britanniques et espagnols.

The Athletic affirme même qu’un contrat de deux saisons (+ une en bonus) a déjà été conclu entre Chelsea et l’ancien du Borussia Dortmund. De son côté, le média catalan Sport indique que l’opération devrait prendre la forme d’un transfert sec avec des indemnités qui serait inférieure à 20 M€. Un gros coup en perspective pour Thomas Tuchel, dont les protégés connaissent un début de saison délicat. En effet, après 5 journées de Premier League, le club londonien est seulement 9è et a déjà été défait à deux reprises, par Leeds (3-0) et Southampton (2-1).

Toutefois, Aubameyang ne sera pas immédiatement disponible pour faire ses débuts avec Chelsea. En effet, agressé à son domicile dimanche dernier, par des individus cagoulés et armés, il a été blessé à la mâchoire. Par conséquent, PEA devrait être absent des pelouses pendant environ un mois selon la presse espagnole. Quoi qu’il en soit, le Gabonais constitue un renfort de poids pour Thomas Tuchel et les Blues.