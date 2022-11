Mercato: accord avec le Real Madrid? le clan Endrick sort du silence

Alors qu’El Debate annonçait récemment que la pépite brésilienne de Palmeiras Endrick avait opté pour le Real Madrid, son père Douglas a calmé le jeu lors d’une sortie médiatique.

Après Neymar, Vinicius Jr ou encore Rodrygo, le championnat brésilien de football a une nouvelle sensation. Du haut de ses 16 ans, Endrick Felipe Moreira de Sousa, connu sous le nom d’Endrick Felipe ou simplement Endrick, fait tourner les têtes des plus gros clubs d’Europe. D’ailleurs, le PSG a déjà formulé une offre pour la pépite de Palmeiras. Mais dernièrement, le média El Debate annonçait que la pépite auriverde, qui dispose d’une clause libératoire estimée à 60 millions d’euros, avait choisi de rejoindre le Real Madrid.

MATCH à SUIVRE Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 Borussia Monchengladbach - : - VfB Stuttgart Serie A 2022-2023 Journée 13 Udinese - : - LEC Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 14 TRO - : - AUX La Liga 2022-2023 Journée 13 GIR - : - Athletic Club La Liga 2022-2023 Journée 13 Getafe - : - Cadiz Serie A 2022-2023 Journée 13 Empoli - : - Sassuolo Serie A 2022-2023 Journée 13 Salernitana - : - CRE Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 Hertha Berlin - : - Bayern Munich Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 FC Augsburg - : - Eintracht Frankfurt Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 1899 Hoffenheim - : - RB Leipzig Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 FSV Mainz 05 - : - VfL Wolfsburg Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 Borussia Dortmund - : - VfL BOCHUM Premier League 2022-2023 Journée 15 WOL - : - BRI Premier League 2022-2023 Journée 15 NOT - : - BRE Premier League 2022-2023 Journée 15 MAC - : - FUL Premier League 2022-2023 Journée 15 LEE - : - BOU La Liga 2022-2023 Journée 13 VAL - : - Elche Premier League 2022-2023 Journée 15 EVE - : - LEI La Liga 2022-2023 Journée 13 Celta Vigo - : - Osasuna Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 WER - : - SCH < >

Sauf qu’à en croire la dernière sortie médiatique de son père, le jeune prodige de Palmeiras n’a pas encore fait son choix. «Il n’y a rien de décidé pour le Real Madrid ou tout autre club. Nous n’avons pas encore de préférence. Nous déciderons dans les prochains mois, le club qui paiera ce que Palmeiras veut et nous montrera le meilleur projet technique pour Endrick, signera le garçon», a ainsi assuré, ce vendredi soir, le père de Endrick dans des propos rapportés par Foot mercato. Les Merengues devront donc se montrer convaincants pour signer le jeune joueur pisté également par Manchester City et le FC Barcelone.

Après être devenu le plus jeune joueur à jouer pour son club, Endrick est également récemment devenu le plus jeune buteur de l’histoire du championnat brésilien en inscrivant un but contre l’Athletico Paranaense. Véritable phénomène, il est déjà impressionnant physiquement, et très à l’aise techniquement, avec un sang-froid devant le but digne des plus grands. Nul doute qu’une belle carrière en Europe attend déjà le joueur. Reste donc à choisir dans quel club.