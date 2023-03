Menace terroriste au Bénin: des mesures de couvre-feu instaurées dans 7 communes

Dans sa volonté de protéger les populations contre les attaques terroristes qui se multiplient au nord du Bénin, le gouvernement a instauré un couvre-feu dans sept communes des départements de l’Alibori et de l’Atacora.

Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akotègnon a annoncé un couvre-feu dans les Communes de Banikoara, Karimama, Sègbana, Matéri Cobly , Kérou, Tanguiéta et les villages situés à proximité des parcs Penjari et W ainsi que les zones frontalières des départements de l’Alibori et de l’Atacora.

Dans sa décision prise le vendredi 10 mars 2023, le ministre interdit la circulation des motos et piétons entre 19 heures et 6 heures du matin. Il s’agit de nouvelles mesures qui font suite à la décision de la réunion interministérielle sur la revue des questions sécuritaires tenue le mardi 7 mars 2023. L’annonce a été faite dans un message radio adressé aux préfets des départements de l’Alibori et de l’Atacora.

En conséquence, le ministre Raphaël Akotègnon invite les préfets des deux départements à se joindre aux maires des communes concernées pour prendre des dispositions nécessaires pour une large diffusion desdites mesures. Le ministre de la décentralisation recommande également des séances de sensibilisation au profit des populations sur les risques d’insécurités encourus entre 19 heures et 6 heures du matin.