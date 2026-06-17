Sécurité du Bénin: Gildas Agonkan multiplie des échanges avec des partenaires techniques

Le ministre délégué chargé de la Défense nationale, Gildas Agonkan, a enchaîné les rencontres stratégiques ce mardi 16 juin 2026 à Cotonou.

Il a reçu successivement le chargé d’affaires de l’ambassade des États-Unis au Bénin, Shane Dixon, puis l’ambassadeur de l’Union européenne, Stéphane Mund. Ces audiences entrent dans le cadre des consultations régulières que le gouvernement béninois mène avec ses principaux partenaires sur les questions de sécurité régionale.

​Avec le diplomate américain, les échanges ont principalement porté sur l’évaluation de la coopération militaire bilatérale et sur les crises sécuritaires qui secouent actuellement la sous-région ouest-africaine. Les deux pays ont affiché leur volonté commune de mener des actions conjointes plus fortes pour faire face aux menaces.

À la fin de l’entretien, Shane Dixon a salué la qualité des relations entre Washington et Cotonou, en insistant sur le rôle central que joue le Bénin dans la stabilité de la région. Il a également réaffirmé l’engagement des États-Unis à poursuivre leur soutien technique et logistique.

​La rencontre avec l’ambassadeur de l’Union européenne, Stéphane Mund, s’est quant à elle concentrée sur le défi du terrorisme. Le ministre et son hôte ont discuté des moyens de mieux coordonner les interventions sur le terrain et, surtout, de renforcer les capacités opérationnelles des Forces armées béninoises (Fab).

Face à la poussée des groupes armés vers les pays côtiers, le Bénin multiplie ainsi ses alliances pour sécuriser ses frontières et protéger ses populations.