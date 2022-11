Memphis Depay : « C’était difficile d’entendre que je ne serai pas titulaire contre le Sénégal »

Convoqué avec les Pays-Bas pour la Coupe du monde 2022, malgré un souci de santé, Memphis Depay devra patienter un peu avant de démarrer son tournoi. Ce qui n’est pas pour plaire à l’attaquant du Barça.

Il est sans doute l’un des joueurs à craindre dans le groupe A. Deuxième meilleur buteur de l’histoire des Oranjes avec 42 réalisations, à 8 unités du meilleur artificier, Robin van Persie, Memphis Depay est convoqué avec les Pays-Bas pour la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre). Un tournoi pour lequel compte s’appuyer l’attaquant du Barça pour briller à nouveau, lui qui réalise un début de saison mitigé avec les Blaugranas.

Mais l’ancien joueur de l’Ajax va devoir attendre un peu avant de mettre ses plans à exécution. En cause, ses pépins physiques qui ne l’auraient pas totalement oubliés. En effet, son sélectionneur a annoncé, vendredi dernier, qu’il ne le fera pas jouer titulaire lors du premier match, lundi 21 novembre, face au Sénégal.

Blessé depuis le 22 septembre dernier avec sa sélection lors de la dernière trêve internationale, Depay n’a plus joué depuis cette date. Bien qu’il se soit normalement entraîné avec ses partenaires ce lundi 14 novembre, il ne devrait pas débuter contre les Lions.

Ce qui n’est bien évidemment pas pour plaire au joueur de 28 ans qui a réagi dans la presse néerlandaise. « Ça se passe bien. Je travaille sur mon chemin et je me sens en forme. Je me suis entraîné très dur ces dernières semaines« , a déclaré Depay dans des propos rapportés par NOS.

« C’était difficile d’entendre que je ne serai pas titulaire (contre le Sénégal). Mais tout a une raison et l’entraîneur a une vision avec l’équipe. Nous communiquons bien les uns avec les autres », a ajouté Depay. Pour rappel, les Pays-Bas sont logés dans le groupe A au Mondial, aux côtés du Sénégal, de l’Equateur et du Qatar, hôte du tournoi.

Sadio Mané définitivement out pour le Mondial?

Les Oranjes lancent leur compétition contre les Lions de la Téranga, lundi prochain. Un match que devrait manquer Sadio Mané, victime d’une blessure au péroné, toujours bloqué au Bayern Munich. Le weekend dernier, l’entraineur des Bavarois, Julian Nagelsmann, avait prévenu que son joueur ne bougera pas s’il n’est pas totalement rétabli.

« S’il a mal et qu’il ne peut pas jouer, il ne jouera pas. Même si la Fédération le voulait. Pour nous, c’est la même chose. Quand un joueur est blessé et ne peut pas jouer, il ne peut pas jouer. C’est comme ça. La santé passe avant le sport, c’est la chose la plus importante et ce n’est pas différent pour Sadio», avait précisé le technicien allemand en conférence de presse, rapporté par L’Equipe.