Melanie C des Spice Girls se marie un an après Mel B avec une robe signée Victoria Beckham

Melanie C , connue comme Sporty Spice, s’est mariée à Chris Dingwall lors d’une cérémonie intime célébrée dans le cadre verdoyant du Lake District , dans le nord-ouest de l’Angleterre. Les photos publiées par British Vogue montrent la chanteuse en robe de créateur, entourée de proches et d’une grande partie de ses anciennes camarades des Spice Girls.

L’événement survient un an après l’union de Mel B et confirme une succession d’actualités privées pour les membres du groupe. Selon les images diffusées par le magazine, la mariée a opté pour une tenue conçue par son amie de longue date, Victoria Beckham, illustrant la continuité des liens personnels entre les anciennes membres du collectif pop.

La cérémonie, décrite comme raffinée et champêtre, s’est déroulée en plein air au sein du paysage caractéristique du Lake District. Les clichés montrent les jeunes mariés se promenant dans les champs et descendant un escalier monumental, des scènes mettant en avant l’intimité et le cadre naturel choisis pour l’occasion.

Une robe signée Victoria Beckham et des retrouvailles presque complètes

Le choix de confier la création nuptiale à Victoria Beckham a été largement commenté dans les images publiées. La robe apparaît fidèle à l’esthétique moderne et épurée associée à la maison de couture Beckham : lignes sobres, silhouette travaillée et confection sur mesure. Des photographies d’essayages publiées montrent une émotion partagée entre la créatrice et la mariée, pointant la dimension personnelle de cette collaboration.

Selon les clichés, l’ensemble de la célébration mêlait simplicité et sophistication : décor champêtre, mise en scène intime et invités vêtus avec élégance. La présence de la plupart des anciennes partenaires de scène a été soulignée par les médias, offrant des retrouvailles qui ont rythmé la journée.

Les images exclusives de British Vogue permettent également d’identifier des moments de complicité entre la mariée et ses proches, ainsi que des instants de détente dans les espaces extérieurs du domaine choisi. Les plans montrent des échanges tendres entre les époux et des scènes de réception où l’ambiance reste feutrée.

Une absence a été relevée parmi les membres du groupe : une seule des Spice Girls manquait à l’appel lors de cette réunion. Malgré cette absence, le reportage photographique illustre une fête rassemblant amis et familles autour du couple.