Meilleur joueur de l’année 2022: les trois finalistes dévoilés 

L’UEFA a dévoilé ce vendredi les trois finalistes pour le titre de meilleur joueur de l’année 2022.

En attendant le Ballon d’Or dont les finalistes seront connus ce vendredi, l’UEFA vient également de publier la liste des candidats encore en lice pour le titre de meilleur joueur de l’année. Une liste où figure deux joueurs du Real Madrid, vainqueur de la Ligue des champions et récemment de la Supercoupe d’Europe. Il s’agit de Karim Benzema, annoncé grand favori pour le BO, et Thibaut Courtois, considéré comme le meilleur gardien de but actuellement. Le troisième candidat dans le groupe est le meneur de jeu de Manchester City, Kévin De Bruyne.

«Karim Benzema, Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne sont les trois nommés pour le titre de Joueur de l’année UEFA 2022.Le lauréat sera désigné, de même que les Entraîneur ou Entraîneure d’équipe masculine et féminin de l’année, et la Joueuse de l’année, lors de la cérémonie de tirage au sort de la phase de groupes de l’UEFA Champions League 2022/23 à Istanbul (Turquie), le jeudi 25 août», lit-on dans le communiqué de l’UEFA.