Meilleur jeune joueur africain de l’année: Yamirou Ouarou zappé, la liste des nominés dévoilée

A l’instar des autres catégories dont le Ballon d’Or et le meilleur entraîneur de l’année, la CAF a dévoilé la liste des joueurs en liste pour le titre de meilleur jeune de l’année. Vainqueur des deux dernières éditions, Achraf Hakimi est écarté de la liste.

Qui pour succéder à Achraf Hakimi? Vainqueur des deux dernières éditions, le défenseur latéral du PSG est écarté de la liste pour le titre de meilleur jeune joueur de l’année. Une récompense qui sera attribuée le 21 juillet prochain lors de la cérémonie des CAF Awards.

Dix joueurs issus du continent sont en course pour ce sacre. Parmi eux, on retrouve les pépites Hannibal Mejbri, auteur de prestations prometteuses avec la Tunisie mais cantonné à la réserve de Manchester United, ainsi que l’ex-pépite du FC Barcelone, Ilaix Moriba Kourouma (Valence), qui a effectué ses débuts avec la sélection guinéenne cette année.

Quatre joueurs de L1 sont également de la partie : Kamaldeen Sulemana (Ghana/Rennes), El Bilal Touré (Mali/Reims), Pape Matar Sarr (Sénégal/Metz) et Dango Ouattara (Burkina Faso/Lorient). Auteur d’une saison parfaite avec l’ASEC Mimosas, le prolifique attaquant ivoirien, Karim Konaté, recruté par le RB Leipzig cet été, a également sa chance dans ce groupe.

A noter qu’aucun béninois ne figure dans cette liste. Et pourtant de jeunes Écureuils ont émergé ces dernières années. On pense notamment à l’attaquant des U19 de la Juventus, Ange Josué Chibozo, en négociation avec Amiens pour un transfert chez le club de Ligue 2 française, et le capitaine des Écureuils cadets, Yamirou Ouarou, qui sort d’une campagne assez réussie sur le plan individuel au tournoi UFOA B U17 qui s’est tenu à Cape Coast au Ghana.

La liste des nommés pour le titre de Jeune Joueur de l’année