Meilleur entraineur de l’année: les trois finalistes connus

L’UEFA a communiqué ce vendredi la liste des trois finalistes en lice pour le prix du meilleur entraineur de l’année. Le lauréat sera connu le 25 août prochain.

Qui pour succéder à Thomas Tuchel ? Vainqueur de la dernière édition, l’entraineur de Chelsea ne figure pas dans la liste des trois finalistes pour le titre de meilleur technicien de l’année. Une liste publiée ce vendredi par l’UEFA. Dans ce groupe, on retrouve l’entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti. Revenu au Real Madrid l’été dernier, le technicien italien a pratiquement tout raflé avec les merengues durant l’année: Liga, Ligue des champions et tout récemment la Supercoupe d’Europe.

Le second candidat sur la liste est le manager de Liverpool, Jurgen Klopp. Bien qu’il ait raté de peu le titre de champion d’Angleterre, remporté par Manchester City, le technicien allemand sort de la saison 2021-2022 avec deux trophées (la FA Cup et la League Cup en Angleterre) et a une nouvelle fois conduit son équipe en finale de la C1, battu par le Real Madrid (0-1).

Enfin, Josep Guardiola, vainqueur de la Premier League la saison dernière, est également présent parmi ces trois finalistes. Le lauréat sera désigné lors de la cérémonie du tirage au sort de la phase de groupes de l’UEFA Champions League 2022/2023, à Istanbul (Turquie), le jeudi 25 août.