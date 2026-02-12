Meghan Markle : un livre à paraître pourrait lui causer du tort

Selon plusieurs médias américains, Jessica Mulroney, ancienne proche de Meghan Markle, serait courtisée par des maisons d’édition pour raconter leur rupture amicale. Le montant évoqué pour un éventuel contrat atteindrait environ un million de dollars, rapportent ces sources.

Le chroniqueur américain Rob Shuter indique qu’un éditeur serait prêt à s’engager à la condition que le récit soit, selon ses termes, « spécifique, personnel et profondément inconfortable ». Une source citée par la presse ajoute que Mulroney « a tout vu et se souvient de tout ».

Installée à Toronto, Jessica Mulroney exerce comme styliste et consultante en marketing. Elle a côtoyé Meghan Markle pendant plusieurs années ; ses enfants figuraient parmi les enfants d’honneur lors du mariage de la duchesse à Windsor en mai 2018, rencontre née alors que Meghan tournait la série Suits au Canada.

Ben Mulroney, ex-mari de Jessica, a déclaré dans le podcast Can’t Be Censored qu’elles étaient restées « en bons termes ». Le Daily Express publie, pour sa part, des informateurs assurant qu’il n’y aurait eu « aucun contact réel » entre Meghan et Jessica depuis des années.

En 2020, Jessica Mulroney avait nié toute rupture sur Instagram, écrivant que « Meghan et moi sommes comme une famille » et dénonçant la culture des tabloïds. Depuis lors, les deux femmes ne se sont plus affichées ensemble et ne se suivent plus sur les réseaux sociaux.