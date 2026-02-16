Meghan Markle et Harry complices pour l’événement dont tout le monde parle
Le dimanche 15 février, le duc et la duchesse de Sussex se sont rendus à Los Angeles pour assister à la 75e édition du All‑Star Game de la NBA, une sortie qui les a montrés très proches.
Les parents de Lilibet et Archie occupaient des places au bord du terrain, à côté de la rappeuse américaine Queen Latifah. Pendant la rencontre, le couple a multiplié les regards et les gestes affectueux en suivant le match opposant les Blue Jays de Toronto aux Dodgers de Los Angeles.
Ils ont soutenu l’équipe californienne. Pour l’événement, Meghan Markle portait une tenue monochrome bleu marine, tandis que le prince Harry avait choisi un jean, une chemise noire, une casquette et des baskets. Parmi les autres personnalités présentes figuraient Michelle et Barack Obama, la chanteuse Tyla et l’acteur Damson Idris, récemment vu dans le film F1.
Pour la Saint‑Valentin, le couple a dîné dans un établissement qu’ils affectionnent à Beverly Hills
La veille, samedi 14 février, Meghan Markle et le prince Harry avaient dîné en tête‑à‑tête à Beverly Hills dans le restaurant italien Funke, dirigé par le chef Evan Funke, connu pour ses pâtes maison. À l’occasion de la Saint‑Valentin, la duchesse a publié sur Instagram une photo montrant le prince Harry portant leur fille Lilibet, vêtue d’un justaucorps rose et tenant des ballons rouges ; en légende, la fille de Thomas Markle a indiqué que ces deux‑là, plus Archie, seraient ses Valentins pour toujours. Quelques semaines auparavant, Meghan avait lancé la collection du 14 février de sa marque As Ever, accompagnée d’une vidéo tendre mettant en scène le prince Harry dans un moment d’intimité.