Meghan Markle et Harry complices pour l’événement dont tout le monde parle

Le dimanche 15 février, le duc et la duchesse de Sussex se sont rendus à Los Angeles pour assister à la 75e édition du All‑Star Game de la NBA, une sortie qui les a montrés très proches.

Les parents de Lilibet et Archie occupaient des places au bord du terrain, à côté de la rappeuse américaine Queen Latifah. Pendant la rencontre, le couple a multiplié les regards et les gestes affectueux en suivant le match opposant les Blue Jays de Toronto aux Dodgers de Los Angeles.

Ils ont soutenu l’équipe californienne. Pour l’événement, Meghan Markle portait une tenue monochrome bleu marine, tandis que le prince Harry avait choisi un jean, une chemise noire, une casquette et des baskets. Parmi les autres personnalités présentes figuraient Michelle et Barack Obama, la chanteuse Tyla et l’acteur Damson Idris, récemment vu dans le film F1.

Pour la Saint‑Valentin, le couple a dîné dans un établissement qu’ils affectionnent à Beverly Hills