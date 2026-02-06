Meghan Markle dévoile une vidéo loin d’être anodine
Jeudi 5 février, Meghan Markle a publié en story sur son compte Instagram — suivi par plus de quatre millions de personnes — une vidéo privée destinée à promouvoir un nouveau produit de sa ligne lifestyle, As Ever.
Dans la séquence, ce n’est pas Archie ni Lilibet qui occupent le premier plan mais le duc de Sussex, frère du prince William. On y voit l’actrice entrer en tenant une boîte, tandis qu’un chien dort dans un panier aux pieds de Harry, assis à son bureau et travaillant sur son ordinateur avant de lever la tête en souriant à l’arrivée de son épouse.
La courte scène montre ensuite l’échange autour d’une boîte de tablettes de chocolat : quand Meghan lui tend l’emballage, Harry dit « Oh, oui, s’il te plaît », la duchesse commente « Du chocolat blanc ? Tu as bien choisi » et le père d’Archie et Lilibet conclut par « Merci, je t’aime ». La boîte, composée de quatre tablettes aux parfums variés, fait partie d’une édition limitée Saint‑Valentin et est proposée à 62 dollars sur le site de la marque ; le produit est déjà indiqué en rupture de stock, la maison indiquant que la vidéo aurait contribué à augmenter les ventes.
Meghan Markle et As Ever : des rumeurs autour des stocks
Depuis le lancement d’As Ever, des bruits circulent sur la gestion des stocks. Selon Page Six, des employés de Netflix se procureraient gratuitement des articles de la marque, les bureaux de la plateforme à Los Angeles en regorgeraient et deux entrepôts seraient remplis ; l’un des témoignages rapporte qu’un salarié est reparti avec dix produits offerts. Meghan Markle collabore avec Netflix pour la série With Love, Meghan. Les équipes de la duchesse ont toutefois démenti ces allégations, précisant que les articles avaient été transférés depuis longtemps dans un entrepôt distinct et que les exemplaires encore présents dans les locaux serviraient principalement de cadeaux, d’échantillons et de supports promotionnels.