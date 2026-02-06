Meghan Markle dévoile une vidéo loin d’être anodine

Jeudi 5 février, Meghan Markle a publié en story sur son compte Instagram — suivi par plus de quatre millions de personnes — une vidéo privée destinée à promouvoir un nouveau produit de sa ligne lifestyle, As Ever.

Dans la séquence, ce n’est pas Archie ni Lilibet qui occupent le premier plan mais le duc de Sussex, frère du prince William. On y voit l’actrice entrer en tenant une boîte, tandis qu’un chien dort dans un panier aux pieds de Harry, assis à son bureau et travaillant sur son ordinateur avant de lever la tête en souriant à l’arrivée de son épouse.

La courte scène montre ensuite l’échange autour d’une boîte de tablettes de chocolat : quand Meghan lui tend l’emballage, Harry dit « Oh, oui, s’il te plaît », la duchesse commente « Du chocolat blanc ? Tu as bien choisi » et le père d’Archie et Lilibet conclut par « Merci, je t’aime ». La boîte, composée de quatre tablettes aux parfums variés, fait partie d’une édition limitée Saint‑Valentin et est proposée à 62 dollars sur le site de la marque ; le produit est déjà indiqué en rupture de stock, la maison indiquant que la vidéo aurait contribué à augmenter les ventes.

Meghan Markle et As Ever : des rumeurs autour des stocks