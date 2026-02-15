Meghan Markle dévoile un nouveau cliché avec sa fille Lilibet

Le 14 février, Meghan Markle a publié sur son compte Instagram une photo montrant le prince Harry tenant leur fille Lilibet, image plus révélatrice que d’habitude du visage de l’enfant, qui apparaît de profil.

Depuis la naissance d’Archie et de Lilibet, le couple s’efforce de préserver la vie privée de leurs enfants et, dans les rares publications familiales de Meghan, les visages des enfants restent généralement partiellement protégés.

En légende de ce cliché de la Saint‑Valentin, Meghan a écrit : « Ces deux‑là + Archie = mes Valentins pour toujours ». Sur la photo, la fillette, rousse, fait fortement penser à son père ; sa ressemblance avec Harry, notamment au niveau du regard, est soulignée par l’image.

Quelle est la position du prince Harry face aux publications des enfants sur les réseaux ?

Après son retour sur Instagram, Meghan a diffusé, ces derniers mois, quelques photographies rares de sa famille, certaines montrant ses enfants. Selon des sources citées par Page Six en novembre, ces publications auraient fortement agacé le prince Harry : « Il est parfaitement conscient qu’elle [les] exhibe partout », affirmait un informateur, ajoutant aussi que « Il n’apprécie pas du tout ces démonstrations sur les réseaux sociaux ».

Le papier précise par ailleurs qu’il est possible que le récent cliché ait toutefois touché le prince.