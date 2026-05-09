Meeting de Mbour : Diomaye Faye face aux fissures de son propre camp

Le grand meeting organisé par la coalition « Diomaye Président » au stade Caroline Faye de Mbour, ce samedi, pour commémorer les deux ans de l’accession au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye , a été précédé par un couac révélateur des tensions qui traversent le camp du pouvoir au Sénégal . Les audiences que le chef de l’État devait accorder à plusieurs maires du département dans la matinée ont été annulées à la dernière minute, selon des sources concordantes citées par Dakaractu. Ces rencontres étaient prévues à 9 heures au domicile présidentiel de Ndiaganiao, fief natal de Diomaye Faye, quelques heures seulement avant le début du rassemblement politique. Plusieurs maires avaient reçu des cartes d’invitation officielles et confirmé leur intention de s’y rendre, avant que la convocation ne soit subitement retirée.

L’annulation de ces audiences a alimenté un nouveau débat dans une ville déjà traversée par de profondes fractures politiques. L’un des maires concernés, joint par Dakaractu, avait pourtant tenté de désamorcer toute lecture partisane de la rencontre. « Cela n’a rien à voir avec la politique. Un président qui convoque un citoyen, il est tenu d’aller répondre. C’est aussi simple. En tout cas moi, j’irai écouter le président de la République », avait-il déclaré, tout en affirmant qu’il n’était « pas question de rallier une quelconque coalition ». Quelques jours avant le meeting, la coalition « Diomaye Président » avait néanmoins engrangé de premiers ralliements symboliques à Goudiry, où trois maires — Amadou Ba, Ibrahima Ba et Mariama Diallo — avaient rejoint le camp du chef de l’État. Ces ralliements illustrent la stratégie de Diomaye Faye, qui cherche à bâtir sa propre base électorale en vue de 2029, distincte de l’appareil de Pastef.

Mbour, théâtre d’une guerre interne entre Diomaye et les pro-Sonko

La journée du 9 mai à Mbour n’a pas été celle du seul meeting présidentiel. Une rencontre rivale baptisée « RPI » – Rassemblement Populaire d’Informations pour l’unité et la mobilisation des Patriotes pour l’élection de Sonko en 2029 – avait été simultanément autorisée par le préfet de Mbour au terrain Réveil à 17 heures. Une troisième manifestation, organisée par le directeur général de la SN/HLM, était également prévue à 18h30 au terrain Santessou. La superposition de trois rendez-vous politiques rivaux dans la même ville et le même après-midi a transformé Mbour en « principal théâtre des recompositions politiques en cours au sommet de l’État ».

Les relations entre le président de la République et son Premier ministre Ousmane Sonko sont décrites par plusieurs sources comme une « crise ouverte », dont ce week-end à Mbour constitue le dernier révélateur public. Alors que Diomaye Faye cherche à consolider sa propre coalition présidentielle à travers ce meeting-bilan de ses deux premières années au pouvoir, les partisans de Sonko ont choisi de tenir leurs propres mobilisations en parallèle, signalant clairement leur refus de se fondre dans la dynamique présidentielle.