Médias : Alain Foka quitte RFI, après 30 ans de « bons et loyaux services »

Alain Foka va quitter les antennes de Radio France Internationale (RFI), à la fin du mois d’octobre 2023. L’annonce a été faite ce matin par le journaliste lui-même, à travers un post sur les réseaux sociaux.

Alain Foka quitte RFI après une trentaine d’années de service. « J’ai décidé et choisi de quitter RFI à la fin du mois d’octobre 2023 », a-t-il écrit pour annoncer la nouvelle. Mais ce départ ne signifie pas un retrait total du journaliste.

Soyez rassurés, ceci n’est qu’un au revoir, je dirais même un nouveau départ, puisque je continuerai de vous proposer le récit africain sur ma plateforme digitale où vous êtes déjà plusieurs millions à me suivre et où je vous espère encore plus nombreux. Alain Foka

Alain Foka invite ses fans à continuer à le suivre sur ses différentes plateformes web où tout se passera désormais. « Archives d’Afrique se poursuit également plus que jamais en vidéo sur ces plateformes digitales Alain FOKA Officiel (AFO) avec dans le même temps des reportages, des documentaires, des entretiens, des chroniques, et bien d’autres contenus africains », a-t-il rassuré.

En 30 ans de services, Alain Foka a été présent sur des émissions phares diffusées sur les antennes de RFI. Médias d’Afrique, Afrique + et Archives d’Afrique sont des émissions par lesquelles le journaliste a fait parler de lui.

Passionné et engagé pour la cause de l’Afrique, Alain Foka se propose d’éveiller les consciences et de restaurer l’histoire africaine. « L’histoire de la chasse doit cesser d’être racontée du seul point de vue du chasseur. Ceci est donc un nouveau départ pour une plus grande vulgarisation de la pensée, du projet, de la vision africaine dans un monde en profonde mutation. Une grande surprise dans les mois prochains. Une renaissance… », a-t-il annoncé.