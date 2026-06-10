McFly et Carlito : leurs chips Brost menacées après l’incendie de la ferme

McFly et Carlito voient leur projet agroalimentaire Brost frappé par un incendie majeur survenu ce mercredi dans la ferme française chargée de la production de leurs chips, selon L’Écho Républicain et des images relayées sur la plateforme X montrant une épaisse colonne de fumée noire au-dessus des bâtiments.

Les premières photos et vidéos diffusées sur les réseaux sociaux attestent de l’ampleur du sinistre et montrent les flammes et la fumée émanant des hangars situés au cœur de l’exploitation agricole. Le site touché n’est pas un simple lieu de stockage : il assure une partie de la transformation des pommes de terre destinées aux sachets de chips Brost, marque portée par le duo de vidéastes.

Les médias locaux précisent que l’alerte a été donnée rapidement. À ce stade, aucune information publique n’a été communiquée sur l’origine précise du feu ni sur l’étendue chiffrée des pertes matérielles ou financières. Les images disponibles laissent toutefois apparaître des dommages structurels visibles sur les bâtiments agricoles.

Des dégâts matériels importants au cœur de la production

Le site sinistré constitue, d’après les éléments diffusés, le centre névralgique des opérations de la marque Brost. Sur les clichés, le brasier semble avoir affecté les hangars où s’effectuent les opérations de transformation des pommes de terre : tri, préparation et conditionnement des produits prêts à être expédiés vers les points de vente. Les stocks présents sur place pourraient avoir été endommagés, selon les observations visuelles partagées par les témoins et reprises par la presse.

La marque Brost, promue par McFly et Carlito, s’appuie sur une communication mettant en avant une production locale et artisanale, ainsi qu’une identité française revendiquée pour ses chips. La ferme touchée était présentée comme le partenaire industriel chargé de garantir cette orientation de production. Les visuels promotionnels de la marque montrent fréquemment les deux créateurs autour de gammes de sachets aux saveurs variées, soulignant l’axe convivial de leur marketing.

Les conséquences logistiques et commerciales de ce sinistre sur la distribution des chips Brost n’ont pas encore été précisées par les responsables du projet. Les informations publiques disponibles restent limitées : ni McFly, ni Carlito, ni les exploitants de la ferme n’ont, au moment des publications relayées, communiqué de bilan détaillé des dégâts ni d’indication sur la reprise éventuelle de la production.

Les internautes et consommateurs du duo ont exprimé leur inquiétude sur les réseaux sociaux et attendent une prise de parole officielle pour connaître l’impact sur la disponibilité des produits et la suite du partenariat avec l’exploitation concernée.