MC Solaar tombe en syncope et a repris la maison de Charles Aznavour

MC Solaar , figure majeure du rap français depuis les années 1990, fête ses 57 ans le 5 mars 2026. Connu pour des titres comme Bouge de là et pour une écriture soignée, il a régulièrement exprimé son admiration pour Charles Aznavour, au point que leur relation s’est matérialisée par une anecdote aussi inattendue que marquante : une rencontre autour d’un appartement qui, racontée par le rappeur, illustre un lien intergénérationnel entre chanson et rap.

Le 1er octobre 2018, lendemain du décès de Charles Aznavour à 94 ans, MC Solaar a été invité à une édition spéciale diffusée sur Europe 1. Ému, il a rendu hommage à l’auteur de La Bohème, qualifié à plusieurs reprises de « maître ». Dans ses déclarations publiques de cette période, il a souligné le caractère universel et la force narrative des chansons d’Aznavour.

L’anecdote la plus citée par MC Solaar remonte à une recherche de logement. Alors qu’il devait rencontrer un propriétaire pour visiter un appartement, il raconte être tombé sur Charles Aznavour en personne. « J’ai failli tomber en syncope », a-t-il raconté, ajoutant que le chanteur l’avait alors pris à l’écart pour lui dire que, puisque l’un et l’autre étaient artistes, « l’appartement était pour moi ». Ce geste, raconté sur des plateaux de télévision et de radio, a marqué les esprits.

Une rencontre et son écho dans la parole

Sur les antennes, MC Solaar a développé ce qu’il retient d’Aznavour : « Il parle à toutes les générations », a-t-il d’abord déclaré, insistant sur la qualité du récit et la précision de la plume. Le 2 octobre 2018 sur RTL, il a souligné que l’écriture d’Aznavour était « extrêmement précise, sans mots inutiles » et comparée à des « tableaux hyperréalistes ». Il a également expliqué que certaines chansons donnaient le sentiment d’une « musique pour acteurs », où le personnage évolue au fil des paroles.

MC Solaar a rappelé la façon dont Aznavour « jouait avec les mots », citant la chanson « For Me Formidable » pour illustrer l’évolution du personnage dans le texte. Pour le rappeur, la construction des pièces lyriques du chanteur français offre des images et des situations qui plongent l’auditeur dans des univers thématiques précis.

Il a aussi évoqué l’ouverture d’esprit d’Aznavour, notant qu’il s’intéressait aux jeunes artistes et fréquentait des noms contemporains comme Grand Corps Malade, Amel Bent ou Kery James. Selon MC Solaar, Aznavour écoutait du rap « avant même que ce ne soit un phénomène majoritaire » et s’est battu, notamment au sein de l’Académie Charles-Cros, pour que certaines œuvres de rap soient reconnues comme de la musique.

