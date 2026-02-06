MC Alger 2-0 Al Hilal à la reprise en LDC CAF

La rencontre reprend entre MC Alger et Al Hilal avec un avantage tangible pour l’équipe locale : les Vert et Rouge mènent désormais par deux buts d’écart à l’issue d’une première période dominée. Les Algérois ont confirmé leur maîtrise en première mi-temps et abordent la suite avec une marge rassurante au tableau d’affichage.

Pour Al Hilal, la situation impose une réaction rapide. Les visiteurs ne peuvent plus se permettre la prudence ; ils doivent accroître leur intensité, multiplier les initiatives offensives et tenter de récupérer l’espace perdu si l’objectif reste de revenir dans le match.

Du côté du MC Alger, l’enjeu sera de concilier prudence et opportunisme : contrôler le tempo, fermer les brèches au milieu et profiter des contres pour creuser l’écart si l’occasion se présente. La gestion des temps forts et faibles de la partie sera déterminante.

Axes tactiques à surveiller

Attentifs aux transitions rapides, les hommes de la capitale algérienne semblent prêts à exploiter les espaces libérés par des adversaires obligés de partir à l’abordage. La capacité de leurs latéraux à s’intégrer dans les phases offensives pourrait créer des situations dangereuses pour la défense soudanaise.

Chez Al Hilal, l’équilibre entre prise de risques et solidité défensive sera primordial : pousser trop haut sans organisation pourrait s’avérer dangereux face à une équipe qui sait punir les pertes de balle. Les changements opérés par l’entraîneur à la pause, tant sur le plan offensif que sur le plan du pressing, donneront le ton pour les trente minutes restantes.