Mbappé pourrait remporter le Ballon d’Or avec le PSG, selon Ronaldinho

L’attaquant vedette français Kylian Mbappé peut remporter le Ballon d’Or dans « n’importe quelle équipe« , a déclaré dimanche Ronaldinho à l’AFP, mais le Brésilien aimerait qu’il le remporte avec le Paris Saint-Germain, « un grand club ».

« Un grand joueur comme lui peut avoir l’opportunité de remporter le Ballon d’Or dans n’importe quelle équipe, mais comme j’aime le PSG, j’aimerais qu’il le fasse avec le PSG« , a déclaré le champion du monde 2002. «J’espère qu’il le gagnera. C’est un bon ami et un très grand joueur. J’aime son style de jeu« , a-t-il ajouté lors d’un entretien avec l’AFP en Thaïlande.

Du même Pays:

La prestigieuse récompense échappe encore au capitaine français, qui a terminé cette année à la troisième place, son meilleur classement à ce jour. « Gagner les grandes compétitions l’aidera beaucoup« , a poursuivi Ronaldinho, qui a porté le numéro 10 du PSG de 2001 à 2003.

L’année prochaine s’annonce à la fois chargée et potentiellement incertaine pour Mbappe. « Comme chaque année, c’est très difficile (de gagner la Ligue des champions). Mais le PSG a un grand entraîneur, de très grands joueurs, et donc tout est possible », a déclaré l’ancien joueur de Barcelone et de Milan.

Mais l’entraîneur parisien Luis Enrique – sous lequel Ronaldinho a joué pendant une saison au Barça en 2003 et 2004 – est un « très bon entraîneur ». « En tant que joueur, il était très fort. J’ai vu ce qu’il a accompli. J’espère que les choses se passeront très bien pour lui », a conclu le Brésilien.

- Publicité-

Mbappé doit également négocier un contrat incertain, qui pourrait voir son départ de Paris en juin. Le Real Madrid, qui le courtise depuis plusieurs années, apparaît le mieux placé pour l’attirer.