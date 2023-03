Mbappé: « On va retourner à notre quotidien, qui est le championnat ! »

Kylian Mbappé a réagi à l’élimination du PSG de la Ligue des champions, battu par le Bayern Munich (1-0, 2-0) en huitième de finale. Et l’attaquant parisien estime que son équipe n’est pas bâtie pour remporter cette compétition.

Cette année encore, le PSG ne soulèvera pas la Coupe aux grandes oreilles. Les Parisiens sont éliminés de la Ligue des champions, battus en huitième de finale par le Bayern Munich. Déjà punie par les Bavarois à l’aller au Parc des Princes (1-0), l’équipe française est cette fois-ci torpillée par les Allemands qui se sont imposés sur le score de 2-0, mercredi soir.

Une nouvelle désillusion qui a bien évidemment fait réagir Kylian Mbappé. En zone mixte après la rencontre, le néo meilleur buteur de l’histoire du PSG n’a pas caché sa frustration. A en croire le Bondynois, le Bayern est une équipe taillée pour gagner la ligue des champions, tout le contraire du PSG, qui selon lui est à sa place.

« On est déçus. C’est comme ça, il faut passer à autre chose, essayer de chacun se remettre en question. Il n’a pas manqué grand-chose quand on regarde l’état des deux équipes, ils ont une équipe bâtie pour gagner la Ligue des champions. En début de saison, lors de la première conférence de presse de Champions League, j’ai dit qu’on allait faire notre maximum. Nous, notre maximum, c’est ça. On va se remettre en question et retourner à notre quotidien du championnat», a pesté l’attaquant français.

Interrogé au sujet de son avenir par un journaliste espagnol, le buteur du PSG a laissé planer le doute: « Est-ce que cette élimination peut influer sur mon avenir au PSG ? Non non, je suis tranquille, mon objectif est de gagner le championnat et après, on verra. »

Une sortie qui risque de faire grand bruit au PSG tant le club de la capitale a décaissé cet été des sommes faramineuses pour s’offrir un effectif dantesque, au moins sur le papier. Tout ça pour se contenter d’un futur titre de champion de France? Des têtes vont certainement tomber dans les prochains jours. Des bruits de couloirs citent déjà les noms de Christophe Galtier et Luis Campos, respectivement entraîneur et directeur sportif du club francilien.

Kylian Mbappé : « On va retourner à notre quotidien, qui est le championnat ! » pic.twitter.com/OZFszTj7sr — Mookie (@MookieBarbu) March 8, 2023