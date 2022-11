Mbappé : « Le président Macron m’a appelé et m’a dit que… »

Dans un long entretien accordé au magazine américain Sport Illustrated, Kylian Mbappé a enfin révélé le contenu de ses discussions avec le président français Emmanuel Macron, du temps où il était en négociation avec le PSG pour prolonger son contrat.

Kylian Mbappé a signé cet été un nouveau contrat de trois ans avec le PSG, le liant désormais au club parisien jusqu’en 2025. Pourtant annoncé au Real Madrid, la star française a finalement prorogé son aventure avec les Rouge et Bleu au grand dam des Madrilènes.

Mais il a fallu plusieurs semaines de négociations et des voyages au Qatar et en Espagne à n’en point finir pour enfin voir le joueur de 23 ans prendre sa décision. Des échanges entre le natif de Bondy et le président français Emmanuel Macron ont même eu lieu avec pour but de persuader la star parisienne de rester en France.

Des discussions dont le contenu vient d’être révélé par l’attaquant du PSG dans un long entretien accordé au magazine Sport Illustrated. « Il (Emmanuel Macron) m’a appelé pour me dire : ’je sais que tu veux partir. Je veux te dire que tu es aussi important en France. Je ne veux pas que tu partes. Tu as la possibilité d’écrire l’histoire ici. Tout le monde t’aime’. J’ai répondu que j’appréciais, parce que c’était vraiment fou. Le président vous appelle et veut que vous restiez », a confié Mbappé.

Il a aussi rappelé pourquoi il avait finalement choisi de rester au PSG, alors que beaucoup le voyaient déjà dans la capitale espagnole pour la saison suivante. « À Paris, la page est totalement blanche. Quelle opportunité ! Il faut penser différemment. Bien sûr, c’était plus facile d’aller à Madrid. Mais j’ai cette ambition. Je suis français. Je suis un enfant de Paris, et gagner à Paris, c’est quelque chose de vraiment spécial – vraiment spécial. Cela inscrit votre nom dans l’histoire de votre pays pour la vie », explique-t-il dans les colonnes de Sports Illustrated.

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain en août 2017, Kylian Mbappé a marqué 189 buts en 236 matchs toutes compétitions confondues. En 2022-2023, l’attaquant du PSG a trouvé à 18 reprises le chemin des filets en 19 apparitions, dont 11 buts en 13 rencontres de Ligue 1.