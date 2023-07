Mbappé: « Jouer au PSG, ça n’aide pas beaucoup car c’est un club clivant »

-Publicité-

Dans une interview accordée à France Football, Kylian Mbappé a évoqué sa situation au PSG où il pourrait quitter le club cet été en cas de non prolongation de son contrat. Et l’attaquant français a estimé que son équipe est un frein pour son évolution.

S’il a laissé son entourage répondre aux attaques des dirigeants parisiens depuis qu’il a annoncé qu’il ne prolongera pas son contrat avec le PSG, qui arrive à expiration en 2024, Kylian Mbappé a cette fois-ci décidé de confronter ses employeurs. Dans une interview accordée à France Football, qui lui a remis le trophée de meilleur joueur français de la saison, l’attaquant français est allé jusqu’à égratigner l’équipe championne de France qui est, pour lui, un frein pour son évolution et dans sa quête de remporter le Ballon d’Or.

«On est dans une société de consommation, où prime le ‘c’est bien, mais fais encore’. Et le fait que je sois juste à côté, à Paris… Je pense que jouer au PSG, ça n’aide pas beaucoup car c’est une équipe clivante, un club clivant. Donc, bien sûr que ça attire les mauvaises langues mais ça ne me gêne pas car je sais ce que je fais et comment je le fais», à lâché KM7 dans une sortie musclée qui ne tardera certainement pas à faire réagir le board parisien. Le club champion de France a déjà fixé un ultimatum de deux semaines au natif de Bondy pour prolonger son bail, sinon il sera vendu.

