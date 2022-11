Mbappé: « Je ne peux pas jouer pour des gens qui pensent que je suis un singe »

Dans un entretien accordé au magazine américain Sports Illustrated, Kylian Mbappé est revenu sur son coup de sang au lendemain de la débâcle de la France face à la Suisse lors de l’Euro 2020. Et l’attaquant du PSG dit avoir réussi à surmonter les insultes racistes à son encontre.

28 juin 2021. La France défiait la Suisse en huitième de finale de l’Euro 2020. Un match âprement disputé qui a accouché d’un 3-3 au terme du temps réglementaire et des 2 fois 15 minutes des prolongations. Contraintes de se départager, les deux équipes ont dû recourir à la séance des tirs au but.

Un exercice qui a souri à La Nati qui a concrétisé 5 tirs contre 4 pour les Bleus, Kylian Mbappé ayant manqué sa tentative. Un raté qui lui avait valu des insultes de la part de certains supporters. Une cabale qui a poussé le crack de Bondy à envisager à un moment la décision radicale d’arrêter les Bleus avant de se raviser.

Dans un entretien accordé au magazine Sport Illustrated, le champion du monde 2022 est revenu sur cet épisode de son aventure avec l’équipe de France. Et l’attaquant du PSG dit s’être accroché par amour pour la jeune génération, pour « la nouvelle France ».

« J’ai dit : ‘Je ne peux pas jouer pour des gens qui pensent que je suis un singe. Je ne vais plus jouer’. Mais après, j’ai pris la réflexion avec toutes les personnes qui jouent autour de moi et m’encouragent, et je pense que ce n’était pas le bon message d’abandonner. Parce que je pense que je suis un exemple pour tout le monde. C’est la nouvelle France. … C’est pour ça que je n’ai pas abandonné l’équipe nationale. Parce que c’est un message à la jeune génération de dire : « Nous sommes plus forts que cela », a-t-il confié au média américain.

Retenu dans la liste du sélectionneur national de l’équipe de France, Didier Deschamps, pour la Coupe du monde 2022, le natif de Bondy va tenter de remporter le trophée pour la deuxième fois de sa jeune carrière. Et peut être aussi pour clouer le bec aux racistes et autres détracteurs du prodige français.