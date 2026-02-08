MB Rouissat – CS Constantine : chaînes et horaires de diffusion Ligue 1 Algérie

MB Rouissat accueille CS Constantine ce dimanche 8 février 2026 au Stade OPOW de Rouissat, à l’occasion de la 18e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. Le coup d’envoi est programmé à 14h GMT et la rencontre mobilisera les supporters locaux venus soutenir les Rouissatins.

CS Constantine pointe à la deuxième place du classement avec 26 points après 17 matches et aborde ce déplacement sur une série encourageante : trois succès lors de ses six dernières sorties. Lors de sa précédente apparition, le club constantinois s’est imposé 2-1 face à l’ES Mostaganem.

De leur côté, les joueurs de MB Rouissat occupent la 10e position avec 23 points. Ils tenteront de réagir après la défaite 2-0 concédée contre El Bayadh, en espérant tirer parti de l’avantage du terrain pour relancer leur championnat et gagner en régularité.

Suivi télévisé de la rencontre

Les supporters qui ne pourront pas se rendre au stade pourront suivre la confrontation en direct : les droits de diffusion ont été confiés aux chaînes algériennes WEBTV et TV4, qui assureront la retransmission intégrale du match.

Sur le plan historique, la dernière fois que ces deux équipes se sont affrontées, en septembre 2025, CS Constantine s’était imposé sur le score de 2-0. Cette statistique ajoutera un enjeu supplémentaire pour les Rouissatins, désireux de prendre leur revanche devant leur public.

Attendu comme un duel serré entre une équipe de Constantine en quête de points pour confirmer sa place en haut du classement et un MB Rouissat souhaitant stabiliser son parcours, ce match pourrait peser dans la course au maintien comme dans la lutte pour les premières places, selon l’issue des prochaines journées.