Mayotte : Sébastien Lecornu veut moduler une partie de l’aide au développement selon la coopération migratoire

En visite à Mayotte mercredi 26 août, Sébastien Lecornu a annoncé que la France voulait conditionner une partie de son aide publique au développement à une meilleure coopération des pays de départ contre l’immigration irrégulière vers l’archipel. Le Premier ministre a présenté cette orientation comme un levier pour renforcer les retours et la lutte contre les filières de passeurs.

Selon la transcription officielle du déplacement, le mécanisme prendrait la forme d’un bonus-malus appliqué à une partie de l’aide bilatérale. Sébastien Lecornu a affirmé que l’aide humanitaire directe aux populations ne serait pas concernée. Il a évoqué environ 300 millions d’euros d’aide modulable accordée l’année précédente aux pays visés.

Les critères avancés par le Premier ministre portent notamment sur la lutte contre les passeurs, la délivrance de laissez-passer consulaires, la reprise des étrangers en situation irrégulière et la coopération de renseignement. Il a demandé que des propositions soient formulées pour un début d’application dès 2026, avant un cadre plus structurel en 2027.

La communication de Sébastien Lecornu, relayée mercredi par plusieurs comptes rendus de presse, cite les Comores, le Burundi, la Tanzanie, la République démocratique du Congo, le Rwanda, la Somalie et le Kenya parmi les pays concernés. La transcription officielle évoque toutefois plus largement huit ou neuf pays, sans en publier la liste détaillée.

Le gouvernement français a parallèlement annoncé un renforcement des moyens de surveillance à Mayotte, avec davantage de navires intercepteurs, des drones, des ballons captifs et un détachement de la Légion étrangère sur l’îlot M’tsamboro.