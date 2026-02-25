Maxima et Catharina-Amalia accueillent les sportifs des JO avec des looks hauts en couleurs

De retour d’Italie, où elle avait assisté aux Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina, la famille royale des Pays-Bas a reçu les athlètes néerlandais au palais Noordeinde à La Haye le 24 février. Lors de cette réception, la reine Máxima et la princesse héritière Catharina-Amalia ont attiré l’attention par des tenues aux teintes vives. Des photos prises ce jour montrent également le roi Willem-Alexander aux côtés de sa famille et des sportifs.

Lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux, le 6 février à Milan-Cortina, mère et fille portaient des doudounes épaisses aux couleurs nationales; la reine accompagnait sa tenue d’un sac Timeless signé Chanel, et la princesse arborait un piercing en diamants au milieu de l’oreille.

Pour l’accueil de la TeamNL au palais Noordeinde, la reine avait opté pour un ensemble rouge vif de Natan Couture, composé d’une blouse à fermeture asymétrique au col drapé et d’un pantalon à jambes larges, complété par des escarpins en daim cognac et une montre Tank de Cartier au bracelet en cuir noir. La princesse Catharina-Amalia, 22 ans, portait un tailleur-pantalon rose saumon de Max Mara (blazer Osanna en fragola et pantalon Senna à pinces) associé à un col roulé bordeaux.

Coordination stylistique

Ce choix de tenues coordonnées n’était pas inédit. En septembre, lors d’un déplacement à Washington lié à des missions pour les Nations unies, la reine avait revêtu un tailleur-pantalon turquoise signé Max Mara, accompagné d’un t-shirt blanc et d’un sautoir de perles colorées de Seaman Schepps, tandis que la princesse héritière affichait un costume noir avec pantalon large, blouse blanche et épaisses boucles d’oreilles dorées.

En 2024, elles avaient également posé ensemble, enveloppées dans des manteaux de laine épais, aux côtés des princesses Alexia et Ariane, lesquelles portaient respectivement des manteaux gris anthracite et fuchsia.