Mauvaise nouvelle pour Christophe Galtier, accusé de discrimination et racisme

Placé en garde à vue ce vendredi dans l’affaire de racisme à l’OGC Nice, Christophe Galtier a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Nice, le 15 décembre 2023.

Les choses se compliquent pour Christophe Galtier. Ce vendredi matin, l’ancien entraîneur de Lille, toujours sous contrat avec le Paris Saint-Germain, a été placé en garde à vue, avec son fils, dans le cadre d’une enquête sur des accusations de racisme à l’OGC Nice. Si son fils, John Valovic-Galtier, a été relâché, l’affaire va se poursuivre devant les tribunaux pour Galtier.

En effet, le technicien francais «a été déféré au parquet en vue de sa convocation devant le Tribunal correctionnel de Nice le 15 décembre prochain pour y être jugé des chefs de harcèlement moral et discrimination à raison de l’appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion terminée», annonce le procureur de la République de Nice. Il encourt jusqu’à trois ans de prison et 45.000 euros d’amende.

Communiqué de presse du procureur de la République de Nice

L’affaire Galtier a été portée à l’attention du grand public le 11 avril dernier. L’émission « L’After Foot » diffusée sur RMC a alors confirmé et dévoilé le contenu d’un courrier électronique envoyé par Julien Fournier à la direction d’Ineos, le propriétaire de l’OGC Nice. Dans ce courrier, l’ancien directeur du football des Aiglons accuse Galtier d’avoir proféré des propos racistes et islamophobes lors de son passage sur la Côte d’Azur pendant la saison 2021-2022.

Fournier fait part à sa direction des discussions et des échanges problématiques qu’il a eus avec John Valovic-Galtier, le fils adoptif et agent de Christophe Galtier, puis avec l’entraîneur lui-même, concernant le nombre trop élevé de joueurs « noirs et musulmans » au sein de l’équipe des Aiglons.

