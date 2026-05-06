Matthieu Delormeau ose un parallèle entre cancer et addiction et suscite la polémique

Matthieu Delormeau poursuit la promotion de son livre Addictions : « Il a suffi d’une fois… » en multipliant les interventions médiatiques, dont sa récente participation au Festival du Livre de Paris. Au micro d’Olivier Guenec sur Europe 1, le chroniqueur s’est ouvert sans détour sur les idées reçues et la stigmatisation entourant la dépendance aux drogues, insistant sur le fait que l’addiction est une maladie complexe souvent incomprise par la société.

Lors de cet entretien, Matthieu Delormeau a comparé la perception sociale des maladies liées aux addictions à celle d’autres affections, notamment le cancer. Il a expliqué que dans le cas du cancer du poumon, la société fait preuve d’empathie même si le malade est fumeur, alors qu’avec l’addiction et la drogue, les jugements et les reproches sont fréquents. Il a notamment illustré son propos en soulignant que certains patients atteints de cancer n’ont jamais fumé, démontrant la complexité du phénomène et l’importance d’éviter une attitude binaire et simpliste face à la maladie.

Le chroniqueur a ensuite précisé que son vécu personnel vient de cette maladie qu’il qualifie avec force d’« une maladie du cerveau », précisant qu’il ignorait avoir une prédisposition à la dépendance. Selon lui, cette maladie affecte le cerveau en modifiant son fonctionnement de manière à trouver compulsivement une forme de récompense ou un substitut à un besoin profond.

Un témoignage sans tabou sur l’addiction et ses mécanismes

Matthieu Delormeau a développé sur le fait que l’addiction est encore trop souvent perçue comme une faiblesse morale ou un simple choix, alors qu’il s’agit d’une pathologie aux mécanismes neurologiques complexes. Il affirme que la dépendance engendre un cercle vicieux où la culpabilité liée à la consommation, aux échecs des tentatives de désintoxication ou aux rechutes augmente l’anxiété et pousse à reprendre la consommation pour apaiser ce mal-être.

Le témoignage de l’animateur est porteur d’un message d’humanité, invitant à un changement de regard sur les personnes confrontées à la dépendance. Il insiste sur la nécessité d’accompagner et de soutenir les malades plutôt que de les juger, estimant que chaque combat contre l’addiction, malgré les difficultés et les rechutes, mérite une réelle attention et un appui.

Dans son ouvrage et ses interventions publiques, Matthieu Delormeau cherche à lever les tabous liés à l’addiction en exposant au grand jour la complexité de cette maladie. Il met en lumière la responsabilité limitée des individus face à leur dépendance, liée à des prédispositions cérébrales, et à la stigmatisation sociale qui constitue un frein supplémentaire dans la lutte contre ce fléau.

Ce témoignage intervient dans un contexte où la question des addictions, notamment aux drogues, reste un défi majeur de santé publique, avec de nombreuses idées fausses persistantes dans le grand public. L’appel à la compréhension et au soutien formulé par Matthieu Delormeau contribue à enrichir le débat sur cette maladie et à sensibiliser aux réalités vécues par les personnes concernées.