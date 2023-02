Mathias Déguénon: « nous devons trouver les stratégies pour battre cette équipe gambienne »

L’entraîneur béninois Mathias Deguenon a déclaré que son équipe devait trouver un moyen de battre la Gambie, leader du Groupe C, lors de son dernier match de groupe de la Coupe d’Afrique des Nations U-20 à Alexandrie, ce lundi.

Les Guépards ont fait match nul lors de leurs deux premiers matchs contre la Zambie et la Tunisie tandis que les Young Scorpions ont confirmé la première place du groupe après des victoires contre les Aiglons de Carthage et les jeunes Chipolopolos.

Les Béninois auraient pu éviter cette situation dans laquelle ils se retrouvent s’ils avaient pris le dessus sur l’équipe zambienne lors de la première journée, mais la Team U20 du Bénin a concédé le point du nul dans un match où il s’est pourtant créés les meilleurs occasions. Idem lors de leur opposition contre la Tunisie au stade Haras El Hodoud.

« Demain (lundi 27 février, NDLR) sera notre troisième match et nous jouerons contre le leader du groupe, a déclaré le sélectionneur du Bénin, Mathias Déguénon, en conférence de presse, dimanche. Nous voulons nous qualifier pour le prochain tour du tournoi. Nous devrons être prêts dès le début du match. Depuis le début du tournoi, nous cherchions des solutions pour être plus efficaces devant le but. »

Les Guépards ont eu du mal à se montrer dangereux devant les buts depuis le début de la compétition, mais l’entraîneur veut améliorer cela. « Tout tourne autour de nous car nous devons trouver les stratégies pour battre cette équipe gambienne, a déclaré Mathias Deguenon aux journalistes. Nous devons utiliser l’attaque à bon escient ».

Le gardien de but, Dava David Agossa, qui joue à Djibouti, a assuré de son côté que l’équipe est prête pour défier la Gambie. « Nous sommes prêts et concentrés sur le match de demain. Nous voulons les 3 points. Nous allons mettre en pratique les consignes de l’entraîneur pour nous qualifier pour les quarts de finale ». Pour rappe, le match Gambie-Bénin est prévu ce soir au stade Haras El-Hedood, à partir de 18 heures (GMT+1).