Mathias Déguénon: « malgré nos bonnes performances, nous avons perdu »

Le sélectionneur des U20 du Bénin, Mathias Déguénon, a félicité ses jeunes Guépards pour « leurs bonnes performances » à la CAN U20 2023, malgré leur élimination de la compétition, battus par le Sénégal (0-1) en quart de finale.

L’aventure s’arrête en quart de finale pour le Bénin à la CAN U20 2023 qui se déroule en Egypte. Les Guépards ont en effet échoué aux portes des demi-finales après leur défaite face au Sénégal (1-0) jeudi. Punis en début de seconde période par Samba Diallo qui a marqué l’unique but de la rencontre, les Béninois ne reviendront jamais au score malgré leur bonne intention.

Un dénouement qui a bien évidemment fait réagir Mathias Déguénon au Coup de sifflet final. En zone mixte, le sélectionneur du Bénin a regretté l’issue de cette rencontre où les siens se sont inclinés sur une erreur défensive. « Malheureusement, notre parcours dans le tournoi s’est terminé aujourd’hui après avoir perdu« , a déclaré Deguenon aux journalistes.

Pour le coach béninois, ses jeunes poulains n’ont pas du tout démérité mais les Sénégalais étaient d’un cran au dessus. « Nous avons affronté une équipe solide et malgré nos bonnes performances, nous n’avons pas pu gagner (…) Nous allons maintenant retourner dans notre pays pour nous entraîner et travailler plus dur pour nous préparer à ce qui va arriver« , a-t-il ajouté.

Mathias Deguenon ne tarit pas d’éloges sur l’un de ses adversaires de la phase de groupes malgré la déception de ne pas avoir atteint les demi-finales. « Nous avons affronté quatre équipes jusqu’à présent, mais la plus forte d’entre elles était l’équipe gambienne« , a déclaré le technicien.

Sortie première de la poule C avec neuf points sur neuf possibles, la Gambie affronte le Soudan du Sud ce vendredi à partir de 15 heures (GMT+1). Médaillés de bronze lors de la précédente édition, les Young Scorpions sont considérés comme l’un des grands favoris pour le sacre suprême.