Match nul entre Reims et Bastia en Ligue 2 (J22)

Le Stade de Reims, installé à la deuxième place du classement, a dû se contenter d’un nul vierge contre le dernier du Championnat, le SC Bastia, au Stade de l’Aube. Maîtres du ballon une large partie du temps, les Rémois n’ont jamais réussi à traduire leur supériorité territoriale en but, laissant filer une opportunité de conforter leur position.

Les Corses ne sont pas restés inactifs : Vincent a tenté sa chance dès la 13e minute sans cadrer, alors que Reims a répondu plus tard par Zabi qui, lui aussi, a vu sa tentative passer à côté peu avant la pause (30e).

Après le retour des vestiaires, les locaux ont accéléré et accumulé les situations chaudes. Benhattab a trouvé le montant sur une frappe à la 51e minute, puis Nakamura a multiplié les tentatives (66e et 70e) sans réussir à tromper Placide. Ibrahim a également manqué de précision à la 69e, privant son équipe d’un but qui semblait mérité.

